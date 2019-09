Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht geklärt

Suhl (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:45 Uhr touchierte eine 76jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw ein anderes Fahrzeug im Bereich der Grünschnittdeponie in Meiningen. Zufällig saß der Fahrer aber noch im Pkw und bemerkte den Anstoß. Trotz mehrfachen Hupens verließ die Rentnerin den Unfallort und war dann ganz überrascht, dass am Nachmittag Kollegen der Polizei Meiningen an ihrer Haustür klingelten. Sie gab an, nichts von der leichten Kollision bemerkt zu haben. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

