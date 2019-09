Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug

Suhl (ots)

Am Freitagabend zwischen 19:30 und 22:50 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in Seligenthal im Bereich des Sportplatzes abgestellten Pkw Ford ein und verursachten so einen Schaden von ca. 500 Euro. Aus dem Pkw wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

