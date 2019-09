Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Einfluss von Alkohol

Hildburghausen (ots)

Am Freitagabend den 06.09.2019 stellten Beamte der PI Hildburghausen während einer Verkehrskontrolle in der Wiesenstraße bei einem 44-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung ergab im Anschluss einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen den Betroffenen eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige erstattet. Der Autofahrer wird in absehbarer Zeit zumindest für einen Monat zu Fuß gehen dürfen.

