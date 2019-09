Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Grabkapelle beschmiert und Vanadalismus im Otto-Ludwig-Garten

Eisfeld (ots)

Am Freitag den 06.09.2019 wurde die Polizeiinspektion Hildburghausen, durch die Kirchengemeinde Eisfeld, über Schmierereien an einer Grabkapelle des historischen Friedhofes in Kenntnis gesetzt. Durch die Beamten wurde die Verunstaltung der Grabkapelle vor Ort dokumentiert und eine Anzeige gefertigt. Weiterhin spielten sich in den Morgenstunden am Sonntag den 08.09.2019 unschöne Szenen im Otto-Ludwig-Garten in Eisfeld ab. Gegen 03:40 Uhr wurde ein Zeuge auf Lärm aufmerksam und konnte 2 Vandalen beobachten, die in blinder und sinnloser Zerstörungswut eine aufgestellte Lichtanlage und teile der Treppenanlage demolierten. Als die beiden Täter den Zeugen bemerkten, flohen diese in Richtung der Innenstadt. Eine sofortige Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Durch die Beamten wurden am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Lichtanlage war Teil eines Prjoektes der Ideenwerkstatt zur geplanten Kulturmeile und sollte dazu dienen, wie öffentliche Räume ästehetischer gestaltet werden können. Die Polizei sucht weitere Zeugen die Hinweise zu Tat und Täter geben können.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell