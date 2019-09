Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einer Katze ausgewichen

Suhl (ots)

Ein 63-jähriger BMW-Fahrer wollte am Donnerstagabend einer Katze, die gerade im Schwarzwasserweg in Suhl unterwegs war, ausweichen und stieß dabei an einen geparkten Hyundai. Die Katze überlebte, aber die beiden Autos wurden beschädigt.

