Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneut unter Alkoholeinfluss gefahren

Steinbach-Hallenberg (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Donnerstagnachmittag einen 35-jährigen Ford-Fahrer in der Hergeser Allee in Steinbach-Hallenberg. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,45 Promille. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Den Führerschein konnten ihn die Beamten hingegen nicht abnehmen, denn der war bereits aufgrund einer Trunkenheitsfahrt Ende August in amtliche Verwahrung genommen worden.

