Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeuge zerkratzt!

Stadtlengsfeld (ots)

Die Polizei Bad Salzungen erhielt am 05.09.19 die Information, dass in Stadtlengsfeld in der Borntalstraße mehrerer Fahrzeuge zerkratzt wurden. Es konnten insgesamt 4 Fahrzeuge festgestellt werden, welche durch Zerkratzen beschädigt wurden. Wer Hinweise zu einem möglichen Täter geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter Tel.Nr. 03695/5510.

