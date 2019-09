Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mutiger Zeuge

Bad Salzungen (ots)

Ein Zeuge hörte am frühen Mittwochmorgen die Alarmanlage der Spielothek in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen und bemerkte wie ein Mann aus der Spielothek rannte. Er nahm die Verfolgung des Unbekannten auf und konnte den Flüchtenden bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere Geldscheine versteckt in der Kleidung des 19-Jährigen. Der junge Mann gab zu, das Bargeld aus der Spielothek entwendet zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen.

