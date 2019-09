Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer stürzte

Behrungen (ots)

Ein 19-jähriger Moped-Fahrer befuhr Mittwochabend die Straße "Am Manger" in Behrungen in Richtung Steinweg. Er setzte zum Überholen an und übersah im Gegenverkehr einen 51-jährigen Toyota-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Moped-Fahrer stürzte. Glücklicherweise erlitt er lediglich leichte Schürfwunden, darüber hinaus blieb es bei Blechschäden.

