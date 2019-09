Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lastwagen steckte fest

Suhl (ots)

Der 71-jährige Fahrer eines LKW befuhr Mittwochabend die Straße "An der Struth" in Suhl und wollte sein Gefährt wenden. Dabei rutschte der Lastwagen jedoch rückwärts einen zehn Meter tiefen Hang hinunter. Die eingesetzten Polizisten ließen den Mann, der sichtbar alkoholisiert war, pusten und konnten so einen Wert von 2,06 Promille ermitteln. Der Brummi steckte so fest, dass sich die Bergung über mehrere Stunden hinzog und neben einem Tieflader auch Lichttechnik benötigt wurde. Zudem kam die Feuerwehr, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Nach insgesamt fünf Stunden war der LKW wieder frei.

