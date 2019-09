Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Moped-Diebstahl

Meiningen (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Dienstag ein Moped des Herstellers "Suzuki" vom Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße in Meiningen zu entwenden. Dabei beschädigten die Täter das Lenker- sowie das Zündschloss. Weit kamen sie jedoch nicht. Das Zweirad wurde ca. 20 Meter weiter zwischen zwei Garagen aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

