Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann zusammengeschlagen

Suhl (ots)

Drei Unbekannte griffen am Mittwoch gegen 3.45 Uhr einen Mann in der Oberlandstraße in Suhl körperlich an und verletzten ihn so sehr, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Täter flüchteten nach der Tat mit einem PKW, vermutlich einem Audi, in unbekannte Richtung. Da der 39-Jährige alkoholisiert war und keine sachdienlichen Angaben machen konnte, sucht die Polizei Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

