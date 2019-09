Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtender Ladendieb

Suhl (ots)

Montagmittag ertappte ein Zeuge einen Ladendieb auf frischer Tat in einem Lebensmittelmarkt in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl. Als ihn Mitarbeiter vor der Filiale darauf ansprachen, flüchtete der Unbekannte. Dabei schüttete er das Beutegut aus seinem Rucksack. Die informierten Polizisten fanden außer der weggeworfenen Beute eine Sturmmaske, Werkzeug sowie einen Notfallhammer. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell