Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Uneinsichtiger Fahrzeug-Führer

Meiningen (ots)

Montagabend kontrollierten Polizisten einen 38-jährigen Fahrzeug-Führer, der ohne Fahrerlaubnis in der Georgstraße in Meiningen unterwegs war. Der Fahrer reagierte während der Kontrolle unruhig mit verwaschener Aussprache und uneinsichtig. Da er den Test zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit verweigerte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Beamten belehrten den Mann und fertigten eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

