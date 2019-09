Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut

Meiningen (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr ein Fahrrad des Herstellers "Haibike", Modell "Attack SL", welches mit einem Fahrradschloss gesichert im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Georgstraße in Meiningen stand. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

