Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebesgut weggeworfen

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein Unbekannter gelangte am Montag gegen 6.45 Uhr vermutlich mit einem Originalschlüssel in ein Geschäft in der Bismarckstraße in Steinbach-Hallenberg und entwendete Werkzeug im Wert von etwa 4.500 Euro. Ein Zeuge beobachte den Täter und verfolgte in bis zur Hauptstraße. Von dort aus flüchtete der Unbekannte mit einem Moped und verlor dabei Diebesgut. Bekleidet war der 170 cm bis 175 cm große Mann mit einem Basecap und einer blau/gelben Regenjacke. Er trug einen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

