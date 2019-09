Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ertappt wegen Alkoholgeruch

Langenfeld (ots)

Am Montag gegen 00.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Bad Salzungen einen VW an der Tankstelle im Gewerbegebiet "Am langen Streif" in Langenfeld. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,31 Promille. Im Klinikum Bad Salzungen wurde der 30-jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

