Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tödlicher Motorrad-Unfall

Walldorf (ots)

Auf der Motocross-Strecke in Walldorf stürzte Samstagnachmittag ein Mann mit seinem Motorrad, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor. Der 49-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Polizeiseelsorger sowie das Kriseninterventionsteam kamen zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

