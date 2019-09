Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Holz geklaut

Suhl (ots)

Bereits zwischen dem 18.08.2019 (Sonntag) und dem darauffolgenden Montag entwendeten Unbekannte Brennholz im Wert vom etwa 100 Euro aus einem offenen Holzverschlag auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Talstraße in Suhl. Die Besitzer brachten daraufhin einen Schutz an den Verschlag an. Doch das schreckte die Diebe nicht ab, denn sie ergaunerten in der Nacht zum 22.08.2019 (Donnerstag) ein weiteres Mal Holz im Wert von ca. 70 Euro. Auch dies stellten die Besitzer fest und umwickelten den Holzverschlag mit sogenanntem Hasendraht. In der darauffolgenden Nacht kamen die Diebe aufs Neue. Ein Holzdiebstahl war nun nicht mehr ohne Weiteres möglich. Ohne Beute wollten sich die Täter nicht zufrieden geben, weswegen sie einfach ein 2,50 Meter langes Fallrohr mitgehen ließen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell