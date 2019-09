Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fenster geklaut

Eisfeld (ots)

Am Sonntag zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr entwendeten Unbekannte ein Fenster, das vor einem Gebäude auf einem ehemaligen Betriebsgelände in der Coburger Straße in Eisfeld abgestellt war. Während der Geschädigte nach dem Diebesgut und den Dieben suchte, entwendeten der oder die Täter ein zweites Fenster. Der Entwendungsschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

