Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisste Person Roger Kohl in Hildburghausen

Bild-Infos

Download

Hildburghausen (ots)

Seit Samstag dem 31.08.2019, 12:30 Uhr, wird der 40-jährige Roger Kohl aus Frankenheim vermisst. Herr Kohl hielt sich aus medizinischen Gründen in einem Krankenhau in Hildburghausen auf und hat dieses in unbekannte Richtung verlassen. Der Vermisste ist auf medizinische Hilfe angewiesen.

Der Vermisste (siehe Foto) kann wie folgt beschrieben werden:

- 40 Jahre - ca. 1,85m groß - schlank - dunkelblonde Haare - vermutlich mit hellblauen T-Shirt und heller kurzer Hose bekleidet

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die PI Hildburghausen unter der Rufnummer 03685-7780, sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf unter 110 entgegen.

Es wird um zeitnahe Veröffentlichung gebeten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell