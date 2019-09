Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall infolge Alkoholkonsums

Suhl (ots)

Am Samstag, den 31.08.2019 ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Zillbach. Die 52-jährige Fahrzeugführerin kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Befestigungsmauer. Infolge des Aufpralles drehte sich das Fahrzeug um 90 Grad und kam anschließend linksseitig der Fahrbahn auf einer Begrenzungsgabione zum Stehen. Die Fahrerin des Pkw blieb dabei unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille.

