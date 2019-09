Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht in Meiningen

Suhl (ots)

Am Donnerstag, den 29.08.2019 gegen 09:00 Uhr kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten Pkw gegenüber der Sparkasse in der Wettiner Straße in Meiningen. Hierdurch kam es zu Beschädigungen am rechten hinteren Kotflügel. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der 03693/591-0.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

