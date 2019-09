Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht in Brotterode

Suhl (ots)

Am 30.08.2019 gegen 10:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Drahthammer in Brotterode. Der Fahrzeugführer des Verursacherfahrzeuges kam mit seinem Kleinwagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit seiner Fahrerseite einen auf dem Parkplatz abgestellten Pkw im Frontbereich, wodurch die Stoßstange beschädigt wurde. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang sowie zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der 03693/591-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell