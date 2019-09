Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährdung des Straßenverkehrs - Alkohol am Steuer

Oberhof (ots)

Bei der Deutschen Meisterschaft der Nordischen Kombination in Oberhof kam es während des Wettkampfgeschehens am 31.08.2019 gegen 18:15 Uhr zu einem Vorfall mit einer Pkw-Fahrerin, welche eine Polizeiabsprerrung durchbrochen hat. Zum Glück aller Anwesenden war der Wettkampf in dieser Zeit gerade durch eine Pause unterbrochen. Nach kurzer Verfolgungsfahrt stoppte die 63jährige Deutsche Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug. Sie stand offensichtlich erheblich unter Alkoholeinwirkung. Zu einem Atemalkoholtest war die Dame gar nicht mehr in der Lage. Die eingesetzten Polizeibeamten ordneten die Blutentnahme im Rahmen des Strafverfahrens an und stellten Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sicher.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell