Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räuberischer Diebstahl

Suhl (ots)

Am 31.08.2019 gegen 13:30 Uhr hörte der diensthabende Schichtführer des Inspektionsdienstes Suhl aufgrund der sommerlichen Temperaturen bei geöffnetem Fenster Hilferufe nach der Polizei und sah, wie mehrere Personen im Steinweg hinter die Kirche rannten. In hohem Tempo versuchte der Polizeibeamte von der anderen Seite, den Personen den Weg abzuschneiden. Auf Höhe der DKB-Bank wurde durch einen Polizeibeamten im Dienstfrei bereits eine männliche Person mit Migrationshintergrund festgehalten. Dieser war bei der Polizei ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt und hatte kurz zuvor in der Müller-Drogierie Waren im Wert von ca. 250,- EUR entwendet. Hierbei konnte er jedoch vom Personal beobachtet und gestellt werden. In der Absicht, die Waren bei sich zu behalten, schlug er jedoch eine Verkäuferin und setzte seine Flucht, wenn auch nur kurzzeitig, fort. Der 19jährige Mann muss sich noch heute vor dem Amtgericht Meiningen für diese Tat verantworten.

