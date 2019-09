Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag den 30.08.2019 ereignete sich gegen 20:25 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall auf der B 19 bei Gumpelstadt. Der 56 jährige Fahrer eines roten Audis befuhr die B 19 aus Richtung Waldfisch in Richtung Barchfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte mit erhöhter Geschwindigkeit gegen ein Brückenwiderlager aus Beton. In der weiteren Folge überschlägt sich das Fahrzeug mehrfach und der Fahrzeugführer wurde aus dem Pkw geschleudert. Trotz sofortiger Hilfeleistung durch Ersthelfer verstarb der Mann noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zum Sachverhalt eingeleitet.

