Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in der Gemeinschaftsunterkunft

Merkers (ots)

Am 29.08.2019, 20.49 Uhr kam es in der Gemeinschaftsunterkunft im Lengsfelder Weg in Merkers zu einem Brand. Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der zweiten Etage der Unterkunft zur Entzündung eines Bettlakens. Der Brand konnte durch die Bewohner schnell gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden durch die Feuerwehr alle Bewohner der Unterkunft evakuiert. Nach dem die Feuerwehr die Unterkunft belüftet hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Suhl die Ermittlungen aufgenommen.

