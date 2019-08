LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Landespolizeiinspektion Suhl

Am 29.08.2019, 10.30 Uhr ereignete sich in der Salzunger Straße in Merkers ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Fahrerin eines PKW Mercedes hatte ihren PKW auf einer gepflasterten Freifläche abgestellt, damit sie die Tür des PKW öffnen konnte, ohne den fließenden Verkehr zu beeinträchtigen. Als die Fahrerin ihren PKW wieder bestiegen hatte und die Tür schließen wollte, befuhr ein LKW mit überbreiter Ladung die Salzunger Straße. Die Ladung des LKW blieb an der PKW-Tür hängen und dabei wurde die Tür total zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

