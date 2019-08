Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Salzungen (ots)

In der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen kam es am 29.08.2019, 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 81-jährige Fahrerin eines PKW Skoda befuhr die August-Bebel-Straße stadtauswärts. Sie kam mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zwei PKW, die auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn abgestellt waren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

