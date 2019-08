Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vom Ladendieb bis zum Widerstand gegen Polizeibeamte

Meiningen (ots)

Am 29.08.2019 gegen 20.00 Uhr wurde durch einen 26jährigen in einem Supermarkt in der Leipziger Straße in Meiningen ein Ladendiebstahl begangen. Durch eine Mitarbeiterin wurde dieser festgestellt und festgehalten. Der 26jährige war angetrunken und aggressiv. Seine Personalien wollte er nicht bekannt geben, so dass die Polizei hinzugezogen wurde. Die Person leistet Widerstand und wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell