Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped-Diebe gefasst

Bad Liebenstein (ots)

Am Donnerstag gegen 02.30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über den Diebstahl eines Mopeds in der Straße "Am Sandberg" in Bad Liebenstein. Zeugen beobachteten in der Nähe zwei Männer mit einem Moped. Während der Suche nach den Tätern trafen die Beamte auf zwei Personen neben einem Quad. Einer ergriff sofort die Flucht. Die Beamten konnten einen 33-jährigen Mann stellen. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass das Quad in Breitungen gestohlen wurde. Auch das Moped fanden die Beamten versteckt in einem Gebüsch. Dieses hatten die beiden Männer aus einer Garage entwendet, die sie zuvor aufbrachen. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu diesen Diebstählen dauern noch an.

