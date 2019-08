Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bargeld geklaut

Schmalkalden (ots)

Zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 7.15 Uhr betraten Unbekannte mit Original- oder nachgemachtem Schlüssel das Büro im Vereinsheim "Familienzentrum" in der Näherstiller Straße in Schmalkalden. Der oder die Täter brachen dort einen verschlossenen Stahlschrank auf und entwendeten draus mehrere Geldkassetten mit knapp 2.500 Euro Bargeld. Nach der Tat verschlossen die Täter das Büro und verließen das Gebäude. Neben dem Entwendungsschaden entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

