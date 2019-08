Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keller-Einbruch

Zella-Mehlis (ots)

Mittwochabend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass Unbekannte gewaltsam in den Keller des Seniorenheimes in der Ernst-Haeckel-Straße in Zella-Mehlis einbrachen. Weitere Einbruchspuren in den oberen Etagen des Heimes konnten nicht festgestellt werden. Entwendet hatten die Täter nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

