Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheiben mit der Hand zerschlagen

Bad Salzungen (ots)

Dienstagabend zerschlug ein Mann mit seiner Hand die Scheiben zweier Hauseingangstüren in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen und verletzte sich dabei. Er war stark alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den eingesetzten Polizisten sehr aggressiv. Daher legten ihn die Beamten Handfesseln an. Der 46-Jährige wurde ins Klinikum Bad Salzungen gebracht und aufgrund der starken Alkoholisierung (2,96 Promille) stationär aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell