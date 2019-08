Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Baum geprallt

Schleusingen (ots)

Aus derzeit noch unbekannter Ursache kam Dienstagmorgen ein 19-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, als er die Hildburghäuser Straße in Schleusingen befuhr. Der junge Mann prallte gegen einen Baum und verletzte sich dabei leicht. Am Baum sowie am PKW entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro.

