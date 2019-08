Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Keller

Suhl (ots)

Unbekannte brachen bereits vor dem 22.08.2019 in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

