Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl (ots)

Dienstagnachmittag stellte ein Mann eine aufgebrochene Kellertür in einem Mehrfamilienhaus in der der Schneekopfstraße in Suhl fest. Die unbekannten Einbrecher entwendet aus dem Keller ein Fahrrad. Die Höhe des Sach- sowie des Entwendungsschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

