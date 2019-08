Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Wasungen (ots)

Montagabend (26.08.2019) kam es zum Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wasungen. In einer Pressemeldung am 27.08.2019 erfolgte die Mitteilung darüber. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen an der Brandausbruchstelle auf. Diese ergaben, dass das Feuer wahrscheinlich vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen zum Täter dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell