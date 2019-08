Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifenstecher gefasst

Masserberg (ots)

Seit Mai 2019 waren unbekannte Reifenstecher insgesamt fünf Mal im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hildburghausen aktiv. Am 23.08.2019 erfolgte letztmalig eine Pressemeldung über eine derartige Sachbeschädigung an einem Ford in Masserberg. Zu diesem Zeitpunkt tappte die Polizei noch im Dunkeln. Am Montag (26.08.2019) stach der Täter erneut zu. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einem Tatverdächtigen aus Masserberg, der während der Vernehmung alle fünf Taten zugab. Mit ihm führten Polizisten eine Gefährderansprache durch.

