Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handy geklaut

Suhl (ots)

Am Samstag (24.08.2019) zwischen 20.40 Uhr 20.55 Uhr entwendeten Unbekannte ein silbernes iPhone 8 in einer schwarzen Hülle im Wert von etwa 600 Euro, nachdem die Eigentümerin das Handy in eine Schaufensterbank außerhalb eines Bekleidungsgeschäftes auf dem Marktplatz in Suhl legte. Da zu dieser Zeit aufgrund der Lichter- und Lasershow reges Personenaufkommen herrschte, sucht die Polizei Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 Zeugen, die Hinweise geben können.

