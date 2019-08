Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schulwegkontrollen

Gumpelstadt (ots)

Am Freitag (23.08.2019) zwischen 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr führten die Kontaktbereichsbeamten von Barchfeld, Bad Liebenstein und Moorgrund die alljährlichen Schulwegkontrollen zum Schuljahresbeginn an der Grundschule in Gumpelstadt durch. Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehrere Gurtverstöße fest, bei denen die Eltern ihre Kinder nicht ausreichend oder ohne jegliche Sicherung (Kindersitz, Sitzerhöhung) transportierten. Die Regelbeträge für diese Verkehrsverstöße betragen 30 bis 70 Euro. Kinder benötigen bis zu einer Größe von 150 Zentimetern bzw. bis zu ihrem 12. Geburtstag einen Kindersitz. Während der Fahrt im Auto muss der Schulranzen abgenommen werden.

