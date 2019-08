Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken gefahren - Zeugen gesucht

Kaiseroda (ots)

Sonntagabend erhielt die Polizei die Mitteilung über einem vermutlich betrunkenen Fahrzeug-Führer zwischen Dorndorf und Merkers. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten das Auto in Hämbach fest und stoppten die Fahrerin in Kaiseroda. Bei ihr stellten die Beamten während der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,00 Promille. Im Klinikum Bad Salzungen erfolgte daraufhin eine Blutentnahme. Die Beamten stellen den Führerschein sicher und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Danach übergaben sie die Fahrerin an Angehörige. Am PKW befanden sich frische Unfallspuren, von denen noch unklar ist, woher diese stammen. Personen, denen der weiße VW aufgefallen ist und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

