Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol gefahren und angeeckt

Witzelroda (ots)

Ein Fahrzeug-Führer stieß Sonntagabend beim Losfahren mit seinem Auto mehrfach gegen ein mobiles Verkehrsschild in der Pfarrgasse in Witzelroda und verschob dieses. Zeugen nahmen den Mann daraufhin den Zündschlüssel ab und verständigten die Polizei. Der Mann lief in Richtung Meininger Straße. Dort stellten ihn Polizisten. Einen Atemalkoholtest verweigerte er zunächst. Erst im Klinikum Bad Salzungen war der Mann einverstanden, nachdem die Polizeibeamten eine Blutentnahme anordneten. Der Test ergab einen Wert von 2,04 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und erstatteten Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

