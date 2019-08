Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfall gebaut

Schmalkalden (ots)

Sonntagmorgen beschädigte ein Fahrzeug-Führer beim Rangieren einen Seat, der auf dem Parkplatz der Multihalle in der Teichstraße in Schmalkalden geparkt war. An beiden Autos entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellten Polizisten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von 1,32 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses von Alkohol ein und stellten den Führerschein sicher. Im Klinikum erfolgte die Blutentnahme.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell