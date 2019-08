Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Schmalkalden

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Sonntag gegen 13.00 Uhr einen Ford, der auf einem Parkplatz in der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden geparkt war. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und hinterließ einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursacher-Fahrzeugs an der Windschutzscheibe des Fords. Die Polizei ermittelt nun gegen den Halter wegen Unfallflucht.

