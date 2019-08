Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennendes Auto

Holzhausen (ots)

Ein Fahrzeug-Führer stellte Sonntagnachmittag plötzlich Benzin- und Brandgeruch an seinem Oldtimer Mercedes fest, als er von Heldburg nach Holzhausen fuhr. Er hielt am Straßenrand an, und beide Insassen stiegen aus. Kurz danach brannte das Fahrzeug im Bereich der Motorhaube. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte die Flammen. Das Auto musste abgeschleppt werden.

