Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener belästigt Gäste

Suhl (ots)

Ein betrunkener 42 jähriger Lkw-Fahrer aus Polen wurde in den Morgenstunden des 25.08.2019 Grund eines Polizeieinsatzes an einer Tankstelle in der Gothaer Straße in Suhl. Der Tankstellenbetreiber meldete den vermutlich betrunkenen Fahrzeugführer schreiend in seinem Fahrzeug sitzend. Bei Eintreffen der Polizei stellten diese den Mann schreiend und Kunden belästigend vor Ort fest. Die Beamten konnten den Mann, auch aufgrund Verständigungsproblem, vor Ort nicht beruhigen, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und mussten ihn anschließend in Gewahrsam nehmen. Als er wieder nüchtern war konnte er aus dem Gewahrsam entlassen werden.

