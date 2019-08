Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut

Suhl (ots)

In der Zeit vom 22.08.2019 bis 24.08.2019 wurde durch unbekannte Täter in der Judithstraße in Suhl aus einem Keller ein Mountainbike der Marke Cube, Modell Stereo 120 TM29. Der 40 jährige Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei, das Fahrrad hatte einen Wert von 2499 EUR.

