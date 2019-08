Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Aufbrechen eines Zigarettenautomaten erwischt

Suhl (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25.08.2019 meldete ein aufmerksamer Bürger aus Suhl, dass sich mehrere Personen an einem Zigarettenautomaten in der Kommerstraße in Suhl zu schaffen machen. Die sofort eingesetzten Beamten stellten auch 3 Personen vor Ort fest, welche bei Sichtung durch die Polizei die Flucht ergriffen. Eine sofortige Nacheile führte aber zur vorläufigen Festnahme eines 34 jährigen Tatverdächtigen aus Georgien. In Tatortnähe wurden noch diverse Werkzeuge aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen und der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls rechnen.

